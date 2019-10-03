В Вологде на улице Петина КамАЗ сбил пешехода

03.10.2019 [Происшествия]
В Вологде на улице Петина КамАЗ сбил пешехода

В Вологде на улице Петина КамАЗ сбил женщину-пешехода, которая перебегала дорогу вне "зебры". ДТП произошло 2 октября в 8.35 возле дома №54.

По данным городского отдела ГИБДД, 48-летний водитель грузовика допустил наезд на 42-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода, хотя он был в зоне видимости. В результате происшествия женщина получила травмы и была госпитализирована.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологде возле дома № 88 на улице Козленской водитель «Форд Фокуса» снес знак пешеходного перехода, вылетел на тротуар и сбил 33-летнюю женщину. ДТП произошло около семи часов утра 23 сентября.

 

Тэги: сбили пешехода, ДТП
Фото отдела ГИБДД по городу Вологде

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде владелицу сгоревшей в подъезде дома коляски могут оштрафовать
«"Разгребать" это все приходится учителям»: педагоги школ Вологды рассказали о проблемах с родными русским и литературой
Семье, у которой в Белозерском районе хотели отнять шестерых детей, помогли в Карелии
Неприкасаемые: как в Вологде не хотели убирать незаконные вывески с исторического здания
Компания двух миллиардеров выкупила контрольный пакет акций фирмы, выпускающей "Вологодскую ягоду"
В Вологде грузовой поезд насмерть сбил 22-летнего молодого человека
В Череповецком районе три человека погибли в ДТП с мотоблоком
В Вологде сотрудница ПФР присвоила себе миллион рублей из пенсии умершего человека
Семь миллионов рублей перевела мошенникам жительница Череповца
Суд обязал владельца частного дома в Вологде платить за вывоз мусора
02.10.2019 [Общество]

Из бюджета Белозерска потратили 222 тысячи рублей на цемент для ликвидации ЧС со скважиной

1695
2
02.10.2019 [Общество]

В России хотят создать систему лекарственного страхования за счет отчисления из зарплат

686
1
02.10.2019 [Общество]

Суд обязал владельца частного дома в Вологде платить за вывоз мусора

3151
3

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Двое жителей Череповецкого района украли мотоцикл из нежилого дома
На 12 улицах Вологды установят знаки, ограничивающие парковку авто
В Вологде на улице Петина КамАЗ сбил пешехода
Краеведческому музею Вологодского района присвоили имя композитора Валерия Гаврилина
В Вологде нефтепродукты из перевернувшегося бензовоза попали в реку Шограш
Видеоскоп за 1,3 млн рублей купили в поликлинику №1 Вологды
Из бюджета Белозерска потратили 222 тысячи рублей на цемент для ликвидации ЧС со скважиной
 


01.10.2019 [Общество]

Родной русский и родная литература: зачем в вологодских школах ввели два новых предмета?

2277
0
03.10.2019 [БлогоVO]

Октябрь — Всемирный месяц осведомленности о людях с синдром Дауна

74
0
29.09.2019 [Обзор Прессы]

Правительство России по ошибке запретило гражданам курить на балконах

1751
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика