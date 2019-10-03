В Вологде на улице Петина КамАЗ сбил пешехода

В Вологде на улице Петина КамАЗ сбил женщину-пешехода, которая перебегала дорогу вне "зебры". ДТП произошло 2 октября в 8.35 возле дома №54.

По данным городского отдела ГИБДД, 48-летний водитель грузовика допустил наезд на 42-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода, хотя он был в зоне видимости. В результате происшествия женщина получила травмы и была госпитализирована.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологде возле дома № 88 на улице Козленской водитель «Форд Фокуса» снес знак пешеходного перехода, вылетел на тротуар и сбил 33-летнюю женщину. ДТП произошло около семи часов утра 23 сентября.