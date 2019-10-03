Краеведческому музею Вологодского района присвоили имя композитора Валерия Гаврилина

Вологодскому районному краеведческому музею в селе Кубенское присвоили имя композитора Валерия Гаврилина. Мемориальную доску на здании учреждения откроют сегодня, 3 октября.

Валерий Гаврилин — автор симфонических и хоровых произведений, песен, камерной музыки, музыки к кинофильмам. Лауреат Государственной премии СССР, народный артист РСФСР. Его малая родина — деревня Перхурьево Кубенского сельского поселения. Имя композитора уже носит детская музыкальная школа Кадникова, Вологодская областная филармония. В селе Кубенское в память о композиторе названа улица.

— В районном краеведческом музее хранят предметы и документы, связанные с жизнью и творчеством Валерия Александровича, ежегодно здесь проводится традиционный фестиваль «Детские перезвоны», в котором участвуют детские музыкальные школы Вологодского района и Вологды. Также музей проводит встречи клуба друзей композитора «Гаврилинское братство», — сообщает сайт правительства Вологодской области.

В церемонии открытия мемориальной доски в Кубенском примет участие вдова композитора Наталья Гаврилина. Гостей мероприятия ждет выступление Лауреата Всероссийских и Международных конкурсов Ольги Пьянковой и обучающихся Кубенской средней школы.