В Вологде нефтепродукты из перевернувшегося бензовоза попали в реку Шограш

02.10.2019 [Происшествия]
В Вологде нефтепродукты из перевернувшегося бензовоза попали в реку Шограш

В Володе нефтепродукты из перевернувшегося бензовоза попали в реку Шограш. Спасатели ликвидируют последствия утечки.

Авария произошла еще 30 сентября на перекрестке улицы Конева и Окружного шоссе: водитель допустил опрокидывание цистерны, та получила пробоину. Нефтепродукты вылились на дорогу, а затем попали в реку Шограш.

— Спасатели, прибывшие на место аварии перегородили бонами реку Шограш, чтоб не допустить попадания загрязненной воды в реку Вологду, — сообщает аварийно-спасательная служба Вологодской области.

1 октября спасатели приступили к  ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Весь день с помощью вакуумной установки они собирали «зеркало» из нефтепродуктов с поверхности реки и перекачивали в каркасные резервуары. Берега реки очищали специальным сорбирующим полотном и сорбентом.

Сегодня, 2 октября, работы по ликвидации утечки продолжаются. 

Тэги: нефть, бензин, ЧС
Фотографии аварийно-спасательной службы Вологодской области

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