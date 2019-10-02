Видеоскоп за 1,3 млн рублей купили в поликлинику №1 Вологды

Новый видеоскоп стоимостью 1,3 млн. рублей купили в поликлинику № 1 Вологды: с помощью этого эндоскопического оборудования можно выявить заболевания органов пищеварения на начальной стадии.

По данным департамента здравоохранения Вологодской области, болезни желудочно-кишечного тракта занимают одно из ведущих мест среди заболеваний человека, основным методом диагностики их является фиброгастроодуоденоскопия (сокращенно ФГДС). Эта методика позволяет оценить состояние слизистой оболочки желудочного тракта и в случае наличия подозрительных участков взять небольшой образец слизистой на анализ.

Во второй городской поликлинике Вологды тоже обновилась медицинская техника. В работе начали использовать новый аппарат УЗИ и колонофиброгастроскоп.

«Всего в медицинские организации области в этом году будет закуплено порядка 100 единиц дорогостоящего оборудования как за счет областного, так и федерального бюджетов. Обновится и медицинский автопарк. Так, в конце августа в районы уже направлено 28 санитарных автомобилей. До конца года ожидается поставка 6 мобильных ФАПов в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», — пояснила заместитель начальника департамента здравоохранения области Светлана Пчелинцева.

Передвижные медицинские комплексы будут использоваться для обслуживания населения, выездной работы специалистов ЦРБ, проведения диспансеризации, вакцинации в отдаленных населенных пунктах, где затруднено траспортное сообщение. Получателями новых ФАПов стоимостью 7 млн. рублей станут Бабушкинская, Верхожажская, Вожегодская, Кирилловская, Тарноская ЦРБ и Череповецкая городская больница, в состав которой вошла Череповецкая ЦРП.