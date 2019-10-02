Раздел о мерах поддержки семей с детьми появился на сайте правительства Вологодской области

02.10.2019 [Общество]
Раздел о мерах поддержки семей с детьми появился на сайте правительства Вологодской области

На сайте правительства Вологодской области появился раздел с информацией о мерах поддержки семей с детьми в регионе.  В  нем несколько тематических блоков по самым востребованным мерам поддержки, среди которых материнский капитал и земельный сертификат.

В каждом блоке описано, в какие именно учреждения необходимо обращаться для получения того или иного вида помощи, какой пакет документов необходимо представить.

«Программы „Земельный сертификат“, „С днем рождения, малыш!“, „В первый раз в первый класс“, льготные условия получения жилищной ипотеки, компенсация коммунальных расходов многодетным семьям — это только малая часть мер поддержки вологжан, — подчеркнул губернатор Олег Кувшинников. — Уже сейчас мы можем констатировать ряд успехов проводимой демографической политики: в регионе растет число многодетных семей, за последние восемь лет этот показатель увеличился в два раза и перешагнул отметку в 16,5 тысяч. Создание единой информационной системы — еще одна важная ступень в нашей работе. Вологжане, воспитывающие детей или только планирующие стать родителями, должны получать четкие ответы в короткие сроки по всем интересующим их вопросам».

Кроме того, как сообщает пресс-служба губернатора, вопрос по поводу мер поддержки в этом разделе сайта можно задать, написав чат-боту, или роботу-собеседнику. Электронный помощник запрограммирован по принципу «вопрос-ответ» и может предоставить корректную информацию по наиболее ожидаемым вопросам.

«В виртуальный чат занесено 50 базовых тем, каждая из которых дополнительно конкретизируется. Например, существует несколько видов льготной ипотеки, и электронный собеседник обязательно уточнит, о каком виде ипотечной программы хочет узнать пользователь. Таким образом, в системе вологжанам предоставляется выбор: самостоятельный поиск информации или помощь робота-консультанта, — рассказала и. о. начальника Управления информационной политики Анастасия Филатова».

По данным пресс-службы, в рамках национального проекта «Демография» Вологодская область участвует в реализации 5 региональных программ с общим объемом финансирования почти 13 миллиардов рублей до 2024 года.

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ".

Тэги: Поддержка, семьи
Фото: скриншот с официального сайта правительства Вологодской области

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