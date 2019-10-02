Суд обязал владельца частного дома в Вологде платить за вывоз мусора

Житель Вологды не смог добиться освобождения от оплаты за вывоз мусора. Вологжанин ссылался на то, что у нет письменного договора с оператором по обращению с ТКО, а контейнерная площадка находится далеко от дома. Однако суд решил, что это не является основанием не платить за услугу.

Иск в суд подал житель одного из домов в Железнодорожном переулке в Прилуках.

- По его мнению, присланные ему квитанции должны быть аннулированы, так как он не заключал договор с региональным оператором, не пользуется его услугами, потому что самостоятельно сжигает и захоранивает мусор, а вблизи его жилья нет контейнерной площадки, оборудованной контейнером. Тем не менее региональный оператор направлял гражданину В. квитанции. Долг на момент заседания суда уже составлял свыше 2805 рублей (сейчас, конечно, больше), - рассказали в ООО "АкваЛайн".

В фирме считают, что платить за вывоз мусора должны все жители Вологды, поскольку услуга оказывается:

- Договор с физическими лицами у регионального оператора заключен в публичной форме. Контейнерная площадка находится в шаговой доступности от места жительства гражданина В. Вывоз ТКО в городе Вологда, а также с указанной контейнерной площадки осуществляется регулярно. Гражданин В. ни какими документами и заявлениями не подтвердил свое отсутствие по месту жительства сроком более 5 дней. Поэтому региональный оператор ООО «АкваЛайн» отказал в аннулировании платежа и перерасчете платы гражданину В., - пояснил свою позицию региональный оператор в своей группе в соцсети ВКонтакте.

Суд встал на сторону "АкваЛайна". Свое решение он, в частности, мотивировал тем, что договор с регоператором в виде публичной оферты был опубликован в декабре 2018 года в газете «Красный Север», а также размещен в открытом доступе на сайте регионального оператора. Что касается удаленности контейнеров от дома, то их установка входит в компетенцию органов местного самоуправления, то есть не зависит от регоператора.

Напомним, в администрации Вологды заверили, что места установки контейнеров согласовываются с жителями:

- На сегодняшний день у нас действует два муниципальных контракта. Один предусматривает обустройство контейнерных площадок. Готовя контейнерную площадку, рабочие выполняют полный комплекс работ: осуществляют выборку грунта, готовят песчаное основание, укладывают железобетонную плиту и устанавливают металлоконструкцию с профнастилом. Площадка будет состоять из двух отсеков, один из которых предназначен для крупногабаритного мусора. Хочу отметить, что места расположения новых контейнерных площадок мы согласовали с представителями ТОСов и местными жителями, - сказал 30 августа и. о. начальника Департамента городского хозяйства Вологды Андрей Макаровский.

Как сообщал сайт администрации Вологды, второй муниципальный контракт предусматривает установку 1770 современных контейнеров еврообразца: