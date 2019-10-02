Выставка, посвященная детям войны, откроется в музее подводной лодки в Вытегре

В Вытегре в музее подводной лодки 4 октября откроется выставка «Дети и война». Экспозиция создана на основе материалов из фондов московского Музея Победы, а также музеев и частных коллекций России, Белоруссии, Германии и Китая.

— Она рассказывает о преступлениях против детей на оккупированных немецкими фашистами и японскими милитаристами территориях, об охоте гитлеровцев на маленьких евреев и цыган, о жизни юных ленинградцев времен блокады и труде советских школьников в тылу, а также о сыновьях полков и немецком студенческом сопротивлении фашизму, — сообщает Музей Победы.

Посетители увидят более сотник фотографий, среди которых портреты маленьких героев войны и снимки, отражающие жизнь детей того времени. Есть на выставке и исторические документы времен Великой Отечественной войны: письма на фронт, наградные листы, регистрационные карточки.

Материалы выставки музею передадут в рамках реализации федерального проекта «Территория Победы». Его цель — создать единое музейное пространство в области военной истории XX века. Инициатива уже объединила более 150 отечественных и зарубежных учреждений культуры.

Экспозицию «Дети войны» можно будет увидеть в Вытегре до 30 января 2020 года.