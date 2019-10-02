Мастер тату из Вологды установил мировой рекорд, работая 60 часов без перерывов

В конце прошлой недели Саша Кот , 23-летний мастер татуировки из Вологды, установил мировой рекорд по длительности сеанса татуировки с несколькими моделями. Он проработал без перерывов больше двух с половиной суток — 60 часов 30 минут.

Как сообщает inkppl.com, по условиям книги рекордов Гиннеса, он имел возможность прерываться всего лишь на 5 минут после каждого полного часа работы, но в это время входила и подготовка рабочего места для следующего клиента.

Подготовка к установке рекорда шла в течение 7 месяцев. Саша прошел медицинское обследование, чтобы исключить риски для здоровья, потому что работа без сна в течение такого времени — стресс для организма. Специалисты составили для него программу питания, которая включала витаминный комплекс. Кроме того, заранее в Вологде он проводил две тестовые попытки по 24 и 48 часов.

За время сессии Саша сделал 15 татуировок на 12 моделях. Все вырученные за работу средства — а это 50 000 рублей — Саша перевёл в фонд Константина Хабенского на оказание помощи больным детям.

Издание отмечает, что даже после завершения работы на отметке 60,5 часов, Саша не сразу отправился спать. Первым делом он перешел в зал тату-конвенции, где общался с людьми вплоть до закрытия мероприятия. В итоге он пробыл без сна почти 72 часа.