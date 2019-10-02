В Череповце родителям детей с инвалидностью окажут бесплатную психологическую и юридическую помощь

02.10.2019 [Общество]

Бесплатную психологическую и юридическую помощь смогут получить родители детей с инвалидностью в Череповце. С началом нового учебного года местный проект «Родительский университет для родителей детей с ОВЗ и инвалидностью» расширил свои возможности.

«Родительский университет» работает с 2017 года при поддержке фонда президентских грантов. Его реализацией занимается «Ареопаг» — Вологодская региональная общественная организация молодых инвалидов. Проект направлен на создание среды, доброжелательной к детям с ограниченными возможностями здоровья и к их родителям — сейчас в Череповце живут 556 детей-инвалидов.

— Для вооружения родителей «особых детей» актуальными знаниями, организации обучения по наиболее востребованным вопросам, оказания им различных видов помощи и поддержки разработан проект «Родительский университет», призванный тиражировать наработанный точечный опыт на широкий круг заинтересованных в решении названной проблемы лиц, — сообщается в описании проекта на сайте президентских грантов.

Как сообщает сайт мэрии Череповца, в рамках этого проекта для родителей в этом году будут проводить тренинги по повышению самооценки, преодолению психологических проблем, семинары, посвященные развитию и обучению ребенка с ОВЗ, а также консультации по юридическим вопросам.

— В ближайший четверг, например, пройдет первый тренинг на базе организации «Я могу!» и учебного центра «Рост.ok!», уже зарегистрировалось 49 человек, — говорит организатор мероприятий проекта Людмила Миронова. — Также для родителей детей с ОВЗ пройдет круглый стол на базе центра «Преодоление». 30 января планируем провести региональную конференцию по проблемам детей с ОВЗ и их родителей. В рамках нашего университета пройдут и семинары для педагогов. В планах масштабировать этот проект на Вологду и область. Ведь с 2018 года у нас в регионе число детей с ОВЗ и инвалидностью увеличилось на 3,5 тысячи человек.

Участие в мероприятиях этого проекта бесплатное.

Тэги: дети, инвалидность

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