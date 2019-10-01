Детской больнице Череповца присвоили статус областного медучреждения

В Вологодской области появилась вторая региональная детская больница: новый статус получила детская городская больница Череповца.

Как ранее сообщал NewsVo, новый статус позволит расширить возможности медучреждения: открыть консультативную поликлинику и стационар для юных пациентов не только из Череповца, но и сразу восьми западных районов области: Устюженского, Шекснинского, Чагодощенского, Бабаевского, Кадуйского, Вашкинского, Белозерского и Вытегорского.

По данным официального сайта Череповца, на создание поликлиники из областного бюджета выделено 15 миллионов рублей. Кроме того, в связи с новым статусом, медучреждению ежегодно будут выделять по 60 миллионов рублей на обновление медоборудования. Новые аппараты поступят и в этом году.

Главврач больницы Валентина Иванова отметила, что уже заказана эндоскопическая стойка в урологию, в ноябре медучреждение получит современный педиатрический рентгенаппарат в травмпункт.