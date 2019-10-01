Детской больнице Череповца присвоили статус областного медучреждения

01.10.2019 [Общество]

В Вологодской области появилась вторая региональная детская больница: новый статус получила детская городская больница Череповца.

Как ранее сообщал NewsVo, новый статус позволит расширить возможности медучреждения: открыть консультативную поликлинику и стационар для юных пациентов не только из Череповца, но и сразу восьми западных районов области: Устюженского, Шекснинского, Чагодощенского, Бабаевского, Кадуйского, Вашкинского, Белозерского и Вытегорского. 

По данным официального сайта Череповца, на создание поликлиники из областного бюджета выделено 15 миллионов рублей. Кроме того, в связи с новым статусом, медучреждению ежегодно будут выделять по 60 миллионов рублей на обновление медоборудования. Новые аппараты поступят и в этом году.

Главврач больницы Валентина Иванова отметила, что уже заказана эндоскопическая стойка в урологию, в ноябре медучреждение получит современный педиатрический рентгенаппарат в травмпункт. 

Тэги: детская больница

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде владелицу сгоревшей в подъезде дома коляски могут оштрафовать
Под Вологдой возобновили поиски пропавшего 27-летнего Данила Репина
Вологодский студент уволился из «Магистрали», когда узнал об их нарушениях на набережной
Семье, у которой в Белозерском районе хотели отнять шестерых детей, помогли в Карелии
В Совете Федерации РФ перепутали Вологодскую и Волгоградскую области
Неприкасаемые: как в Вологде не хотели убирать незаконные вывески с исторического здания
Компания двух миллиардеров выкупила контрольный пакет акций фирмы, выпускающей "Вологодскую ягоду"
В Вологде грузовой поезд насмерть сбил 22-летнего молодого человека
В Вологде сотрудница ПФР присвоила себе миллион рублей из пенсии умершего человека
В Череповецком районе три человека погибли в ДТП с мотоблоком
30.09.2019 [Общество]

В детсадах Вологды стало слишком жарко из-за нерегулируемой температуры отопления

1069
0
29.09.2019 [Общество]

Мэр Вологды предложил жителям высказаться, где они хотят видеть колесо обозрения

1691
4

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Детской больнице Череповца присвоили статус областного медучреждения
Нарушители поневоле: владельцам колясок и велосипедов в Вологде негде их хранить
Сборная Вологодского госуниверситета выиграла Чемпионат России по фрисби среди студентов
Пьяный житель Сокола несколько раз ударил ножом прохожего, который на него посмотрел
В Череповце задержали пьяного водителя «БМВ» с поддельными правами
Узнать новую кадастровую стоимость своей недвижимости вологжане могут на сайте Росреестра
«"Разгребать" это все приходится учителям»: педагоги школ Вологды рассказали о проблемах с родными русским и литературой
 


01.10.2019 [Общество]

Родной русский и родная литература: зачем в вологодских школах ввели два новых предмета?

717
0
01.10.2019 [БлогоVO]

Театр начинается с вешалки, город с вокзала

160
0
29.09.2019 [Обзор Прессы]

Правительство России по ошибке запретило гражданам курить на балконах

1545
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика