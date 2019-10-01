Сборная Вологодского госуниверситета выиграла Чемпионат России по фрисби среди студентов

01.10.2019 [Спорт]

Сборная Вологодского госуниверситета по алтимат фрисби стала победителем Чемпионата России среди студентов. Соревнования  «Кубок Столетовых-2019» прошли во Владимире на стадионе «Торпедо». В них приняли участие 13 команд вузов из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Нижнего Новгорода и Вологды.

Пресс-служба вуза сообщает, что сборная команда Вологодского государственного университете заняла первое место. Соперниками ребят стали студенты Нижегородского государственного технического университета, Финансового университета и Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики.

Алитмат — командный неконтактный вид спорта с летающим диском («фрисби»). Игра ведётся двумя командами на прямоугольном поле с зонами в торцах. Цель — передать диск с помощью паса игроку своей команды, находящемуся в зоне противника.

Тэги: ВоГУ, студенты, соревнования

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