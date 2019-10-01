Пьяный житель Сокола несколько раз ударил ножом прохожего, который на него посмотрел

В Соколе вынесли приговор 19-летнему молодому человеку, который несколько раз ударил ножом случайного прохожего за то, что тот на него посмотрел. Инцидент произошел 10 марта этого года на улице Капитана Воронина в районном центре.

— В судебном заседании потерпевший пояснил, что в тот день он проходил со своим другом мимо ранее не знакомого ему молодого человека (подсудимого), на которого случайно бросил взгляд. Тот в грубой форме спросил у него: «Чего смотришь?». Он ему ответил: «Что, маленькая девочка, посмотреть нельзя?». Подсудимый тут же достал нож, после чего к ним подбежали его друзья и предложили разобраться, — сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

После этого дебошир преградил дорогу потерпевшему и нанес ему три удара ножом, а когда тот попытался убежать, ударил его в спину. Заметив, что раны кровоточат, нападающий скрылся.

Изначально действия молодого человека были квалифицированы по статье УК о покушении на убийство, однако суд поменял ее на другую — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (п. з ч. 2 ст. 111 УК РФ).

Ранее судимого сокольчанина приговорили к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, частично сложив вновь назначенное наказание с наказанием по предыдущему приговору. Кроме того, он должен будет выплатить потерпевшему 500 000 рублей и возместить судебные издержки.