Пьяный житель Сокола несколько раз ударил ножом прохожего, который на него посмотрел

01.10.2019 [Происшествия]

В Соколе вынесли приговор 19-летнему молодому человеку, который несколько раз ударил ножом случайного прохожего за то, что тот на него посмотрел. Инцидент произошел 10 марта этого года на улице Капитана Воронина в районном центре.

— В судебном заседании потерпевший пояснил, что в тот день он проходил со своим другом мимо ранее не знакомого ему молодого человека (подсудимого), на которого случайно бросил взгляд. Тот в грубой форме спросил у него: «Чего смотришь?». Он ему ответил: «Что, маленькая девочка, посмотреть нельзя?». Подсудимый тут же достал нож, после чего к ним подбежали его друзья и предложили разобраться, — сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

После этого дебошир преградил дорогу потерпевшему и нанес ему три удара ножом, а когда тот попытался убежать, ударил его в спину.  Заметив, что раны кровоточат, нападающий скрылся. 

Изначально действия молодого человека были квалифицированы по статье УК о покушении на убийство, однако суд поменял ее на другую — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (п. з ч. 2 ст. 111 УК РФ).

Ранее судимого сокольчанина приговорили к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, частично сложив вновь назначенное наказание с наказанием по предыдущему приговору. Кроме того, он должен будет выплатить потерпевшему 500 000 рублей и возместить судебные издержки.

Тэги: нападение

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде владелицу сгоревшей в подъезде дома коляски могут оштрафовать
Под Вологдой возобновили поиски пропавшего 27-летнего Данила Репина
Вологодский студент уволился из «Магистрали», когда узнал об их нарушениях на набережной
Семье, у которой в Белозерском районе хотели отнять шестерых детей, помогли в Карелии
В Совете Федерации РФ перепутали Вологодскую и Волгоградскую области
Неприкасаемые: как в Вологде не хотели убирать незаконные вывески с исторического здания
Компания двух миллиардеров выкупила контрольный пакет акций фирмы, выпускающей "Вологодскую ягоду"
В Вологде грузовой поезд насмерть сбил 22-летнего молодого человека
В Вологде сотрудница ПФР присвоила себе миллион рублей из пенсии умершего человека
В Череповецком районе три человека погибли в ДТП с мотоблоком
29.09.2019 [Общество]

Семье, у которой в Белозерском районе хотели отнять шестерых детей, помогли в Карелии

4742
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Детской больнице Череповца присвоили статус областного медучреждения
Нарушители поневоле: владельцам колясок и велосипедов в Вологде негде их хранить
Сборная Вологодского госуниверситета выиграла Чемпионат России по фрисби среди студентов
Пьяный житель Сокола несколько раз ударил ножом прохожего, который на него посмотрел
В Череповце задержали пьяного водителя «БМВ» с поддельными правами
Узнать новую кадастровую стоимость своей недвижимости вологжане могут на сайте Росреестра
«"Разгребать" это все приходится учителям»: педагоги школ Вологды рассказали о проблемах с родными русским и литературой
 


01.10.2019 [Общество]

Родной русский и родная литература: зачем в вологодских школах ввели два новых предмета?

718
0
01.10.2019 [БлогоVO]

Театр начинается с вешалки, город с вокзала

160
0
29.09.2019 [Обзор Прессы]

Правительство России по ошибке запретило гражданам курить на балконах

1545
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика