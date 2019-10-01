Узнать новую кадастровую стоимость своей недвижимости вологжане могут на сайте Росреестра

01.10.2019 [Общество]

В 2019 году в Вологодской области проводится переоценка кадастровой стоимости объектов капитального строительства, а также земель населенных пунктов. За эту сферу отвечает бюджетное учреждение «Бюро кадастровой оценки и технической инвентаризации». NewsVo рассказывает, что можно сделать, если вы нашли ошибку в документации и не согласны с новой оценкой своего имущества.

Уже оценено более 600 тысяч земельных участков населенных пунктов и более 900 тысяч зданий, сооружений, помещений, машино-мест и объектов незавершенного строительства. Узнать новую стоимость имущества можно на сайте Бюро (нужно ввести кадастровый номер).

 «Узнать новую кадастровую стоимость можно и на официальном сайте Росреестра. Для этого в разделе „Сервисы“  нужно выбрать закладку „Получение сведений из Фонда данных государственной кадастровой оценки“. Для поиска своего объекта недвижимости достаточно ввести в поле кадастровый номер. На сайте доступна информация о действующей кадастровой стоимости, а также о новой из предварительного отчета», — поясняет директор филиала Кадастровой палаты по Вологодской области Сабина Каплевская.

Если собственник не согласен с новой оценкой недвижимости, то в срок до 15 октября 2019 года у него есть возможность направить замечания по объекту. 

«Следует учитывать, что кадастровая стоимость объекта недвижимости зависит от различных факторов: площади объекта, целевого назначения, материала, из которого он построен, года постройки, а также экономической ситуации в регионе. Поэтому в первую очередь гражданам следует обратить внимание на характеристики объекта недвижимости, насколько они соответствуют действительности», — отметила Сабина Каплевская.

Кроме того, любой житель области может обратиться в Бюро кадастровой оценки за разъяснением порядка расчёта кадастровой стоимости по интересующему объекту недвижимости.

Подать обращение можно следующими способами:

— В форме электронного документа на электронный адрес: infovologda@bko35.ru.

— Почтовым отправлением по адресу: 160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 11.

— При личном обращении в БУ ВО «Бюро кадастровой оценки и технической инвентаризации» по адресу: 160022, г. Вологда, Пошехонское шоссе, д. 11.

В обращении обязательно нужно указать суть замечания, ФИО или наименование юридического лица, контактный телефон и электронную почту (при наличии), кадастровый номер или адрес объекта недвижимости, в отношении которого направляются замечания. Дополнительно можно приложить документы, подтверждающие наличие ошибок,  допущенных при определении кадастровой стоимости, или отчет о рыночной стоимости объекта недвижимости на 01.01.2019 года.

В пресс-службе Кадастровой палаты отмечают, что не всегда в результате переоценки недвижимость дорожает. 

- Новая оценка – не значит, что стоимость обязательно будет выше. К примеру, цена квартиры в Вологде в 50 кв. м. в кирпичном доме в Заречье снизилась с 2 млн. руб. до 1,5 млн. руб., а такая же квартира в районе Охмыльцево оценена дороже в 2,5 раза (с 800 тыс. руб. до 2,2 млн. руб.)»

Переоценка объектов недвижимости утверждается органами власти субъекта и вступает в силу 1 января 2020 года, а значит, налоговые уведомления с новыми суммами вологжане получат в 2021 году.

Тэги: кадастровая стоимость, Росреестр, недвижимость

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