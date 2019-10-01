В Вологде гендиректор продал автомобили фирмы, чтобы их не арестовали из-за долгов по налогам

Экс-руководитель вологодского ООО «Интергазстрой» подозревается в сокрытии имущества фирмы от взыскания долгов по налогам. Мужчина продал технику, чтобы ее не забрали приставы.

По версии следствия, в марте–декабре 2017 года подозреваемый, зная о долгах организации по налогам и наложенном запрете на регистрационные действия в отношении автомобилей, продал имущество другой организации за 28 млн. рублей.

— Тем самым он исключил возможность принудительного взыскания за счет имущества предприятия недоимки по налогам в размере 2,6 млн. рублей, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере). Ведется следствие.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологде директор ООО «Гранта» предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов. По версии следствия, женщина вносила заведомо ложных сведения в бухгалтерскую и налоговую отчетность по НДС. Таким способом она уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость в 3, 4 кварталах 2016 года, а также в 1 и 2 кварталах 2017 года. Общая сумма невыплаченного налога, по подсчетам следователей, составила 18 млн. 730 тыс. рублей.