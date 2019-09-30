В Череповецком районе задержали пьяного водителя на каракате

30.09.2019 [Происшествия]
В Череповецком районе задержали пьяного водителя на каракате

В Череповецком районе задержали пьяного водителя караката. 32-летний мужчина катался на самодельном транспортном средстве по улицам поселка Климовское.

Сообщение о пьяном водителе поступило в дежурную часть ОМВД России по Череповецкому району от жителя поселка. На место выехали сотрудники ГИБДД и задержали нарушителя.

— Им оказался местный житель 1987 г. р., который управлял самодельным самоходным транспортным средством с явными признаками алкогольного опьянения: у водителя был резкий запах алкоголя изо рта, неустойчивая поза, речь была нарушена и поведение гражданина не соответствовало складывающейся обстановке, — сообщает отдел ГИБДД по Череповецкому району. 

От прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался, поэтому в отношении него составили протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. Жителю Череповецкого района грозит лишение права управления всеми видами автомототранспортных средств и штраф в размере 30000 рублей. Каракат отправили на специализированную автостоянку.

Тэги: пьяные водители, курьезы
Фото отдела ГИБДД по Череповецкому району

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