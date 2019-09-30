В Череповце спасатели вывезли в лес найденного на территории предприятия енота

Енота поймали спасатели на территории одного из промышленных предприятий Череповца. Инцидент произошел 27 сентября. Животное выловили и отпустили его в лес.

Это не первый случай, когда в промзонах находят диких животных. Ранее сообщалось, что в августе на территории одного из цехов "Северстали" спасатели МБУ "СпаС" выловили енота, "который мешал проведению производственного процесса". Его тоже выпустили в лес.

В соцсетях череповчане пишут, что на территории одного из городских парков в минувшие выходные была найдена глухарка.