В Кирилловском районе высадили около 20 тысяч молодых сосен

В Кирилловском районе на территории национального парка «Русский Север» высадили около 21 тысячи сеянцев сосны. Новые деревья вырастут на площади более 5 гектаров.

«Восстановление лесного фонда, очищение лесов от захламления, благоустройство скверов и парков — это не только наш вклад в экономику, экологию и окружающую среду. Мы самим себе делаем огромный подарок: вместе с этим благородным делом наша жизнь станет красивее, насыщеннее и ярче, — отметил замгубернатора Михаил Глазков. — В этом году правительством Вологодской области заключено соглашение с ПАО „Почта Банк“, и наши коллеги принимают в сегодняшнем мероприятии самое активное участие. Вместе с нами представители органов власти, лесники, но самое главное — наше подрастающее поколение, ребята из школьных лесничеств, которые всегда участвуют в этой акции».

Всероссийская осенняя акция «Живи, лес!» стартовала 1 сентября и продлится по 31 октября. В этом году запланированы посадки более 160 тысяч саженцев деревьев на площади более 50 га. Акция проводится весной и осенью по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства, и жители Вологодской области принимают в ней активное участие.

За это время на территории области проведено озеленение территорий «Детской деревни — SOS Вологда», Областной детской клинической больницы, территории у Дома Ветеранов и школы № 2 в Грязовце; очищена территория Национального парка «Русский Север» в Кирилловском лесничестве, Михальцевская роща в Вологодском районе. Кроме того, была заложена «Аллея великих путешественников мира» вдоль экологической тропы у Троицкой часовни в Тотемском районе, посажены кедры возле Военного комиссариата в Соколе, клены и сосны в Осановской роще в Вологде.

Всего было высажено около 606 тысяч деревьев на площади более 280 га на землях лесного фонда и порядка 37 га на землях населенных пунктов — в парках, скверах и аллеях, убраны от мусора леса площадью 462 га. За восемь лет в мероприятиях акции приняли участие порядка 10 тысяч вологжан, сообщает сайт правительства области.