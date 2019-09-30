В Тотьме выпустили детскую книгу о сухонских ящерах

30.09.2019 [Культура]

Детский путеводитель «Путешествие по следам сухонопуса» выпустили сотрудники музея в Тотьме. Издание рассказывает об удивительном мире сухонских ящеров.

— В путеводителе простым и доступным для детей языком описываются звероящеры, населявшие наш край 250-300 миллионов лет тому назад: сухонопус, проелгиния, нюксенития, устия, леогоргон и другие, — рассказывается на странице Тотемского музейного объединения. — Благодаря волшебной машине времени, читатели смогут перенестись в пермский период палеозойской эры и изучить флору и фауну древнего Посухонья. Фактически, это первое, пусть и детское, издание по палеонтологической истории Тотемского района.

Текст путеводителя составила заведующая отделом природы музея Светлана Кузнецова. Иллюстрации с животными пермского периода нарисовали ученики тотемской Петровской детской художественной школы под руководством своих педагогов.

На прошлой неделе в Тотьме состоялась презентация  путеводителя, которая стала завершением серии мероприятий проекта «Центр интерактивной палеонтологии „Сухонские ящеры“», инициированного фондом развития общественных инициатив «Соль Земли». Проект тотьмичи реализовали на средства президентского гранта. Автор проекта — заведующая отделом природы Тотемского краеведческого музея Светлана Васильевна Кузнецова.

В рамках проекта «Центр интерактивной палеонтологии „Сухонские ящеры“» в краеведческом музее Тотьмы появился зал постоянной экспозиции, посвящённый сухонским ящерам, закуплено более десятка новых фигур животных пермского периода, прошла серия палеонтологических экспедиций, лекций и образовательных мероприятий. Тотемские ящеры даже съездили на «гастроли» на туристическую выставку «Ворота Севера». 

Новый путеводитель планируют направить во все школы и библиотеки Тотемского района. Жители Вологды смогут ознакомиться с книжкой в областной универсальной научной библиотеке имени Бабушкина.

В дальнейшем Тотьма планирует продолжить продвижение своего палеонтологического бренда, сообщается на странице Тотемского музейного объединения.

 

Фото Тотемского музейного объединения

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