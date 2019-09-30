Тысяча мероприятий, посвященных юбилею победы в ВОВ, пройдет в Вологодской области

Заседание оргкомитета по подготовке мероприятий, посвященных юбилейной годовщине победы в Великой Отечественной войне, состоялось правительстве Вологодской области.

«День Победы — особый праздник как для всей страны, так и для вологжан, которые внесли большой вклад в Победу над фашизмом. 75 лет — это повод оказать еще больше внимания нашим ветеранам, оказать им всемерную помощь и поддержку. Праздничные мероприятия необходимо провести на должном уровне, привлекая все возможные ресурсы и объединяя усилия всех структур», — подчеркнул глава региона, председатель комитета Олег Кувшинников.

План подготовки к празднованию Дня Победы в 2020 году уже разработан, в нем — более 1000 мероприятий, в том числе культурные и спортивные фестивали, выставки, агитпробеги, экологические акции, реконструкции, торжественные парады и митинги.

Так, в рамках празднования Дня победы в области будет реализован проект «Возвращенные имена». Он уникален по своему содержанию и объединяющей миссии с другими регионами в деле увековечения памяти героев. На основе составленного в этом году Вологодским поисковым отрядом каталога воинских захоронений будет сформирован единый реестр захороненных в регионе бойцов, систематизированный по субъектам.

«В апреле 2020 года на торжественное мероприятие — финальную точку проекта мы пригласим представителей регионов и передадим им реестр их земляков, захороненных в нашей области, с указанием точного места и фото захоронения. Также проект будет реализован и в Интернете», — рассказал заместитель губернатора, начальник Департамента внутренней политики Вологодской области Евгений Богомазов.

Особое внимание, отметил глава региона, необходимо обратить на состояние мемориалов и памятников воинской славы на территории области. По решению глав муниципальных районов и городских округов благоустройство таких памятных мест будет реализовано, в том числе, в рамках проекта «Народный бюджет».