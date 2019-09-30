Пострадавших во время стихийных бедствий и терактов в России освободили от уплаты НДФЛ

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому жители страны, пострадавшие от терактов или стихийных бедствий, освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц.

— От налога освобождаются россияне, пострадавшие от террористических актов на территории России, от стихийных бедствий или других чрезвычайных обстоятельств, а также члены их семей, — сообщает «КоммерсантЪ».

Кроме того, согласно изменениям в законодательство, от уплаты НДФЛ также освобождены те, кто сдавал в аренду пострадавшим от теракта или стихии жилье (если оплата не превышала сумм, полученных для аренды из госбюджета).

Не будут платить налог с суммы полученной материальной помощи студенты и аспиранты (если они получают матпомощь не более 4 тысяч рублей в год).

Закон вступил в силу со дня опубликования.