Умер режиссер Марк Захаров

28.09.2019 [Общество]

В Москве скончался народный артист СССР, художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров. Об этом 28 сентября сообщил ТАСС

Ранее сообщалось, что режиссер 20 августа в Москве был госпитализирован с двусторонним воспалением легких, 9 сентября его выписали из больницы.

Марку Захарову было 85 лет. За 45 лет работы им поставлено более 40 спектаклей, в числе которых "Тиль", "Юнона и Авось", "Три девушки в голубом", "Поминальная молитва", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Шут Балакирев", "Вишневый сад", "Женитьба", "Пер Гюнт". Среди его кинорежиссерских работ - "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви".

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