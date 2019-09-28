Череповчанин сдал чужой "Мерседес" в металлолом за 13 000 рублей

28.09.2019 [Происшествия]

В Череповце местный житель сдал в металлолом чужой автомобиль «Мерседес». Ущерб от его действий составил порядка 150 тысяч рублей. 

В середине августа в полицию обратился 37-летний череповчанин. Он рассказал, что в апреле у него пропал автомобиль «Мерседес», который долго стоял на парковке и не использовался. 
Владелец решил, что машину эвакуировали, и пытался найти её самостоятельно. Когда поиски ни к чему не привели, он заявил о пропаже. Причинённый ущерб составил порядка 150 тысяч рублей. 

Оперативники установили, что «Мерседес» был сдан в металлолом, задержали подозреваемого в краже. Им оказался 18-летний местный житель. 

«В разговоре с полицейскими мужчина сознался в совершении кражи и пояснил, что на преступление пошел в связи с трудным финансовым положением», - сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области. 

За автомобиль злоумышленник смог выручить 13 тысяч рублей. 

Возбуждено уголовное дело. Автовору грозит до 5 лет тюрьмы.

Тэги: кража, сдал

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