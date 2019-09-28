Череповчанин сдал чужой "Мерседес" в металлолом за 13 000 рублей

В Череповце местный житель сдал в металлолом чужой автомобиль «Мерседес». Ущерб от его действий составил порядка 150 тысяч рублей.

В середине августа в полицию обратился 37-летний череповчанин. Он рассказал, что в апреле у него пропал автомобиль «Мерседес», который долго стоял на парковке и не использовался.

Владелец решил, что машину эвакуировали, и пытался найти её самостоятельно. Когда поиски ни к чему не привели, он заявил о пропаже. Причинённый ущерб составил порядка 150 тысяч рублей.

Оперативники установили, что «Мерседес» был сдан в металлолом, задержали подозреваемого в краже. Им оказался 18-летний местный житель.

«В разговоре с полицейскими мужчина сознался в совершении кражи и пояснил, что на преступление пошел в связи с трудным финансовым положением», - сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

За автомобиль злоумышленник смог выручить 13 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Автовору грозит до 5 лет тюрьмы.