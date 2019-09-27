Экс-главу администрации Сокола будут судить за халатность, из-за которой в пожарном водоеме утонул мальчик

27.09.2019 [Происшествия]

В Соколе предстанет перед судом бывший глава администрации города, из-за халатности которого пожарный водоем на улице Каляева оказался заброшен. В декабре 2018 года там утонул 8-летний мальчик.

По версии следствия, в декабре 2014 года мужчина издал и подписал постановление администрации Сокола, в котором говорилось, что пожарный водоем, расположенный на улице Каляева, списан в связи с его полным износом. В документе также уточнялось, что водоем подлежит утилизации. Контроль за исполнением постановления глава администрации оставил за собой. 

— Вместе с тем, мер по утилизации списанного пожарного водоема обвиняемый вплоть до прекращения своих полномочий не принял, выполнение работ по утилизации объекта кому-либо не поручил, исполнение указанного постановления № 358 не проконтролировал, его контроль иным лицам не поручил, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области. 

В итоге пожарный водоем сняли с баланса муниципального образования город Сокол, но так и не утилизировали.

Спустя четыре года, 13 декабря 2018 года мальчик, гулявший во дворе дома на улице Каляева, упал в водоем и утонул. Как ранее сообщал NewsVo, тело ребенка обнаружили только на следующий день, после масштабных поисков. 14 и 15 декабря следователи провели серию обысков в  администрации города Сокола и МУП «Благоустройство», изъяли документацию об обустройстве территории места происшествия. Было возбуждено дело по ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность).

По данным сайта администрации Сокольского района, в 2014 году главой администрации Сокола был Николай Дубов.

NewsVo писал, что в 2017 году Дубова судили за злоупотребление полномочиями, дело было связано со строительством в Соколе «новых аварийных домов». Люди переехали в дома № 33 и 35 на улице Карла Маркса в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья, однако оказалось, что условия проживания в новых домах не лучше, чем в старых. Глава Сокола знал о том, что контракт выполняется ненадлежащим образом, с нарушением строительных норм и правил и отступлением от проектно-сметной документации. Несмотря на это, он неоднократно подписывал акты о приемке работ, которые в действительности выполнены не были. На основании актов подрядчик получил все средства по контракту - 90 млн рублей. Еще 90 млн бюджет потом потратил на устранение недостатков строительства в домах.

Дело о злоупотреблении полномочиями дошло до суда, однако Дубов попал под амнистию, объявленную Госдумой к юбилею победы в Великой Отечественной войне, и наказания никакого не понес.

 

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