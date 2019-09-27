В России запретили пользоваться открытым огнём на балконах и лоджиях

27.09.2019 [Общество]

С 1 октября в России вступит в силу постановление правительства, запрещающее пользоваться открытым огнём на балконах и лоджиях жилых домов. Инициатор запрета – МЧС.

«Теперь законом запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц», - сообщает пресс-служба министерства.

Четкого определения термина "открытый огонь" в документе нет, но согласно пункту 436 противопожарных правил его источником являются в том числе горящая спичка и сигарета. СМИ отмечают, что под использование открытого огня подпадают курение и приготовление шашлыков на балконе. Кроме того, на балконах и лоджиях, по новым правилам, нельзя будет зажигать свечи.

За нарушение этой нормы предусмотрен штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей, но только в случае возникновения пожара. Если же от брошенного окурка загорится соседский балкон, нарушителю может грозить уголовная ответственность.

В МЧС считают, что новая норма направлена "не на борьбу с курильщиками, а на повышение культуры безопасности граждан". Кроме того, пострадавшим от неосторожного обращения с огнём теперь будет легче взыскать потери с виновных.

«Ранее привлечь к ответственности виновника не представлялось возможным. После вступления поправок в силу истинные виновные лица будут отвечать по закону и возмещать тот вред, который они причинили», - сообщает пресс-служба МЧС.

РИА-новости взяли комментарий о новых правилах у юристов: те считают, что продолжать курить на балконах можно, но нужно стараться уберечь от дыма своих соседей.

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Тотьме покончил с собой руководитель отдела вневедомственной охраны Росгвардии
Под Вологдой возобновили поиски пропавшего 27-летнего Данила Репина
Вологодский студент уволился из «Магистрали», когда узнал об их нарушениях на набережной
В Совете Федерации РФ перепутали Вологодскую и Волгоградскую области
«Это не „Кросс нации“, это дурдом нации»: жители жалуются на организацию забега в Вологде
В ВоГУ опровергли информацию о трудоустройстве экс-замгубернатора Олега Васильева
В Тотемском районе хотят ликвидировать детский санаторий «Зеленый бор»
Опровержение
В Бабушкинском районе возбудили уголовное дело в отношении директора коммунального предприятия
Компания двух миллиардеров выкупила контрольный пакет акций фирмы, выпускающей "Вологодскую ягоду"
25.09.2019 [Происшествия]

Череповецкая пенсионерка взяла кредиты и перевела мошенникам миллион рублей

944
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Жителей Череповца приглашают на экскурсию в старейшую аптеку города
В России запретили пользоваться открытым огнём на балконах и лоджиях
В Великом Устюге трехлетний ребенок умер из-за менингококковой инфекции
Вологжане смогут сообщать о гололеде на дорогах по телефону круглосуточной диспетчерской службы
В Вологодской области собираются открыть два монастыря
Хоккейная «Северсталь» обыграла минское «Динамо» со счетом 3:2
В Чагоде на месяц закрыли кафе «Домашняя кухня» из-за нарушений санитарных норм
 


23.09.2019 [Общество]

"В Вологодском районе тоже есть свой местный Шиес – это Пасынково": в Вологде прошел эко-митинг

1758
0
27.09.2019 [БлогоVO]

Сколько стоит дичь?

250
0
27.09.2019 [Обзор Прессы]

Выпускнику Сорбонны нравятся в Вологде природа и чебуреки

192
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика