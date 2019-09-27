В России запретили пользоваться открытым огнём на балконах и лоджиях

С 1 октября в России вступит в силу постановление правительства, запрещающее пользоваться открытым огнём на балконах и лоджиях жилых домов. Инициатор запрета – МЧС.

«Теперь законом запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц», - сообщает пресс-служба министерства.

Четкого определения термина "открытый огонь" в документе нет, но согласно пункту 436 противопожарных правил его источником являются в том числе горящая спичка и сигарета. СМИ отмечают, что под использование открытого огня подпадают курение и приготовление шашлыков на балконе. Кроме того, на балконах и лоджиях, по новым правилам, нельзя будет зажигать свечи.

За нарушение этой нормы предусмотрен штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей, но только в случае возникновения пожара. Если же от брошенного окурка загорится соседский балкон, нарушителю может грозить уголовная ответственность.

В МЧС считают, что новая норма направлена "не на борьбу с курильщиками, а на повышение культуры безопасности граждан". Кроме того, пострадавшим от неосторожного обращения с огнём теперь будет легче взыскать потери с виновных.

«Ранее привлечь к ответственности виновника не представлялось возможным. После вступления поправок в силу истинные виновные лица будут отвечать по закону и возмещать тот вред, который они причинили», - сообщает пресс-служба МЧС.

РИА-новости взяли комментарий о новых правилах у юристов: те считают, что продолжать курить на балконах можно, но нужно стараться уберечь от дыма своих соседей.