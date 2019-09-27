В Вологодской области собираются открыть два монастыря

В Чагодощенском и Великоустюгском районах области планируют возродить два монастыря. Об этом говорили на сентябрьском заседании Архиерейского совета Вологодской митрополии.

Речь идет о Троице-Благовещенской Синозерской Пустыни (монастырь расположен на юго-восточной окраине деревни Пустынь Чагодощенского района) и о Михаило-Архангельском мужском монастыре в Великом Устюге.

Троице-Благовещенская Синозерская Пустынь - мужской монастырь, основанный в XVI веке, был упразднен в 1764 году в ходе секуляризационной реформы Екатерины II. На месте монастыря образовался приход, в который входила лишь одна деревня Пустынь, состоявшая в 1912 году из 38 дворов.

Как сообщается на сайте митрополии, пакет документов о возможном открытии монастыря был направлен патриарху Кириллу, а в октябре в Череповецкой епархии ожидают приезд Инспекционной комиссии Синодального отдела по монастырям и монашеству.

Михаило-Архангельский мужской монастырь был основан в в 1212 году, закрыт в 1919 году. Собор Архангела Михаила Михайло-Архангельского монастыря, один из интереснейших памятников устюжского каменного зодчества середины ХVII века, является объектом музейного показа.

В марте 2018 года NewsVo сообщал, что здания ансамбля Михайло-Архангельского монастыря на улице Павла Покровского, в которых ранее размещался местный автотранспортный техникум, решили передать Великоустюжской епархии. Как нам рассказали жители, эти помещения использовались в техникуме под мастерские - студенты осваивали там станки, работали с машинами. Жители слышали, что там собираются открыть монастырь, однако официальной информации по этому поводу тогда не было.