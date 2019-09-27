В Вологодской области собираются открыть два монастыря

27.09.2019 [Общество]

В Чагодощенском и Великоустюгском районах области планируют возродить два монастыря. Об этом говорили на сентябрьском заседании Архиерейского совета Вологодской митрополии.

Речь идет о Троице-Благовещенской Синозерской Пустыни (монастырь расположен на юго-восточной окраине деревни Пустынь Чагодощенского района) и о Михаило-Архангельском мужском монастыре в Великом Устюге.

Троице-Благовещенская Синозерская Пустынь - мужской монастырь, основанный в XVI веке, был упразднен в 1764 году в ходе секуляризационной реформы Екатерины II. На месте монастыря образовался приход, в который входила лишь одна деревня Пустынь, состоявшая в 1912 году из 38 дворов. 

Как сообщается на сайте митрополии, пакет документов о возможном открытии монастыря был направлен патриарху Кириллу, а в октябре в Череповецкой епархии ожидают приезд Инспекционной комиссии Синодального отдела по монастырям и монашеству.

Михаило-Архангельский мужской монастырь был основан в в 1212 году, закрыт в 1919 году. Собор Архангела Михаила Михайло-Архангельского монастыря, один из интереснейших памятников устюжского каменного зодчества середины ХVII века, является объектом музейного показа. 

В марте 2018 года NewsVo сообщал, что здания ансамбля Михайло-Архангельского монастыря на улице Павла Покровского, в которых ранее размещался местный автотранспортный техникум, решили передать Великоустюжской епархии. Как нам рассказали жители, эти помещения использовались в техникуме под мастерские - студенты осваивали там станки, работали с машинами. Жители слышали, что там собираются открыть монастырь, однако официальной информации по этому поводу тогда не было.

 

 

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Тотьме покончил с собой руководитель отдела вневедомственной охраны Росгвардии
Под Вологдой возобновили поиски пропавшего 27-летнего Данила Репина
Вологодский студент уволился из «Магистрали», когда узнал об их нарушениях на набережной
В Совете Федерации РФ перепутали Вологодскую и Волгоградскую области
«Это не „Кросс нации“, это дурдом нации»: жители жалуются на организацию забега в Вологде
В ВоГУ опровергли информацию о трудоустройстве экс-замгубернатора Олега Васильева
В Тотемском районе хотят ликвидировать детский санаторий «Зеленый бор»
Опровержение
В Бабушкинском районе возбудили уголовное дело в отношении директора коммунального предприятия
Компания двух миллиардеров выкупила контрольный пакет акций фирмы, выпускающей "Вологодскую ягоду"
25.09.2019 [Общество]

В Тотемском районе хотят ликвидировать детский санаторий «Зеленый бор»

2363
8
26.09.2019 [Общество]

Учредитель детского лагеря «Янтарь плюс» задолжал Череповецкому району 3,7 млн рублей

592
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Жителей Череповца приглашают на экскурсию в старейшую аптеку города
В России запретили пользоваться открытым огнём на балконах и лоджиях
В Великом Устюге трехлетний ребенок умер из-за менингококковой инфекции
Вологжане смогут сообщать о гололеде на дорогах по телефону круглосуточной диспетчерской службы
В Вологодской области собираются открыть два монастыря
Хоккейная «Северсталь» обыграла минское «Динамо» со счетом 3:2
В Чагоде на месяц закрыли кафе «Домашняя кухня» из-за нарушений санитарных норм
 


23.09.2019 [Общество]

"В Вологодском районе тоже есть свой местный Шиес – это Пасынково": в Вологде прошел эко-митинг

1758
0
27.09.2019 [БлогоVO]

Сколько стоит дичь?

250
0
27.09.2019 [Обзор Прессы]

Выпускнику Сорбонны нравятся в Вологде природа и чебуреки

192
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика