Хоккейная «Северсталь» обыграла минское «Динамо» со счетом 3:2

27.09.2019 [Спорт]

Череповецкая «Северсталь» одержала победу над минским «Динамо» в матче Регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Первый период матча оказался безголевым, за то во втором зрители увидели сразу четыре заброшенных шайбы. Гости дважды выходили вперед, оба раза череповчанам удавалось сравнивать счёт после голов Андрея Алексеева и капитана команды Юрия Трубачева. 2:2 -  с таким счётом завершилось основное время матча и овертайм, а в серии послематчевых буллитов победу «Северстали» принес гол Анселя Галимова. Итог - 3:2 в пользу "металлургов".

«Была хорошая, эмоциональная игра. И мой, и Крейга (Крейг Будкрофт, главный тренер «Динамо» Минск прим. ред.) хриплый голос это доказывает. Мы имели много моментов, которые не забили. В тоже время в обороне допускали глупые ошибки, за которые нас соперник наказал и мог ещё наказать. Победа есть победа. Результат считаю закономерным.» — сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер ХК «Северсталь» Андрей Разин, цитата по severstalclub.ru

Следующий матч «Северсталь» проведет завтра, соперником череповецкой команды будет уфимский «Салават Юлаев».

Тэги: хоккей

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