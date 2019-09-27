В Чагоде на месяц закрыли кафе «Домашняя кухня» из-за нарушений санитарных норм

23 сентября суд на месяц приостановил работу кафе «Домашняя кухня» в Чагоде из-за выявленных Роспотребнадзором нарушений санитарно-эпидемиологических правил. Проверка проходила в августе 2019 года.

В ходе нее выяснилось, что, в нарушение норм, в кафе туалет для персонала и посетителей один, используются непромаркированные ножи и доски.

— Нарушаются требования к мойке посуды, приему и хранению сырья и пищевых продуктов, раздаче блюд и отпуску кулинарных изделий, не соблюдаются санитарные требования к личной гигиене персонала: работники не имеют личных медицинских книжек, ежедневно перед началом смены не проводится осмотр открытых поверхностей тела работников и ряд иных нарушений, — сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

По факту нарушения требований к организации питания населения был составлен протокол по ст. 6.6 КоАП РФ.

Однако на странице в кафе в соцсети владелица кафе пишет, что ее «пытаются закрыть по совсем непонятным причинам». Женщина даже организовала сбор подписей в поддержку.

— Уважаемые друзья прошу Вас поддержать меня и моё кафе «Домашняя кухня» меня пытаются закрыть по совсем непонятным причинам, кафе работает на протяжении трёх месяцев не одного отрицательного отзыва никогда не было. Всегда свежие продукты, всегда свежая выпечка. прошу помочь мне простыми подписями в защиту не закрытия кафе, — написала она 10 сентября.

Тем не менее, в материалах дела говорится, что нарушительница вину признала и рассказала, что частично выявленные недостатки уже устранены, оставшаяся часть будет устранена до конца сентября.

— Суд признал индивидуального предпринимателя виновным в совершении административного правонарушения, назначив наказание в виде административного приостановления деятельности кафе сроком на 30 суток, подлежащее немедленному исполнению, — говорится в сообщении пресс-службы.

Это постановление может быть обжаловано участниками процесса. Судя по страничке в кафе в соцсети, заведение в данный момент работает.

Ранее NewsVo сообщал, что летом 2018 года на 30 суток приостановили деятельность бара «Перевал» на Окружном шоссе. Причина – нарушения санитарных требований и норм, выявленные во время проверки Роспотребнадзора. На продукты не было сертификатов качества, а персонал не проходил медобследование.