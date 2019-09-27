28 сентября в Вологде пройдет бесплатная экскурсия по микрорайону Прилуки

Две бесплатные экскурсии пройдут в Вологде 28 сентября. Одна из них посвящена микрорайону Прилуки и носит название «Крепость у излучины Вологды». О второй, которая пройдет в Заречье, «И за рекой люди живут», NewsVo уже писал ранее.

Интерактивные экскурсии «Мы — вологжане» будут проводиться в городе ближайшие полголда. Городская ассоциация ТОС и МКУ «Центр по работе с населением» выиграли президентский грант на реализацию этого проекта. Уже разработано 7 маршрутов для разных районов города, а сами экскурсии будут бесплатными для всех желающих. Организаторы отмечают, что в качестве экскурсоводов выступают сами жители города — те, кто давно интересуется историей Вологды.

В эту субботу экскурсия «И за рекой люди живут» стартует в 10.00 у Дома купца Черноглазова («Дом с лилиями», ул. Чернышевского, д. 17). О микрорайоне участникам экскурсии расскажет член комитета ТОС «Заречье» Алла Оботурова.

Еще одна экскурсия «Крепость у излучины Вологды» в этот же день в 12.00 стартует в Прилуках — у главного входа Спасо-Прилуцкого монастыря. Экскурсоводом выступит педагог-организатор духовно-просветительского центра «Северная Фиваида» Лариса Мальцева.

Записаться на экскурсии можно в группе проекта в соцсети или в Центре по работе с населением. Там же размещены дальнейшие планы по реализации проекта, даты экскурсий и маршруты, охватывающие большую часть территории Вологды.

Уже идет запись на экскурсии «Западная часть Вологды. История и современность» (30 сентября), «Частица большой Вологды. Говорово» (5 октября), «Прогулки по Молочному» (8 октября).