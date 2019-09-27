Ученые из Оксфорда и Кембриджа приедут в Кириллов на конференцию о восточном христианстве

27.09.2019 [Культура]

Ученые из Англии, Германии, Египта, Швеции приедут в Кириллов на Международную научную конференцию «Литургия в Восточном христианстве: практика, пространство и теория». Она пройдет на базе Кирилло-Белозерского музея-заповедника 1–3 октября. Партнером проекта выступает журнал «Scrinium. Journal of Patrology and Critical Hagiography» («Скриниум. Журнал патрологии и критической агиографии»).

— С докладами выступят исследователи из ведущих научных институтов России и зарубежья: из Оксфорда, Кембриджа, университета Упсалы, Каирского университета, Берлинского университета Гумбольдта, Санкт-Петербургского государственного университета, Высшей школы экономики, Библиотеки Академии наук, Института истории Академии наук, — сообщает пресс-служба музея-заповедника.

Рабочий язык конференции - английский. С полным списком выступающих можно ознакомиться на сайте музея

Тэги: Кирилло-Белозерский музей, монастыри, конференция, ученые

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