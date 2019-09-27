Школьник из Череповца разработал электронный дневник с авторизацией через соцсеть

27.09.2019 [Общество]

Одиннадцатиклассник школы № 32 в Череповце разработал школьный электронный дневник, который работает через «ВКонтакте» и дублирует все функции официального дневника school.vip.edu35.ru. С помощью сервиса можно посмотреть расписание и узнать домашнее задание по предметам, увидеть оценки. Сейчас альтернативным дневником пользуются уже 200 учеников череповецких школ № 40, 11, 32, 27, 19, и 14.

— Этот дневник берет оценки и весь функционал из школьного дневника. Нужно зайти в бота, авторизоваться, после этого будешь получать в соцсети оценки. Никуда больше заходить не придется, — объяснил cherinfo.ru Максим Павлов. — Официальным дневником неудобно пользоваться, поэтому решил сделать для себя альтернативу. В марте я недели три поработал и сделал этот дневник. А в августе решил его переделать, чтобы запустить для широких масс. Сейчас дневник доступен для всех. Просто сидишь в соцсети, а если учитель тебе поставил оценку, то приходит сообщение об этом. Можно заметить, если учитель меняет оценку.

По словам Максима, проект некоммерческий. Школьник пытался связаться с администрацией официального дневника, но они на его инициативу не отреагировали и не помогли в ее реализации.

— Пришлось придумывать способы, как получать данные. Получилась целая система. Сейчас над дневником работаем с одноклассниками. Школьники могут следить только за своими данными, бот не крадет данные, пользователь сам заходит через аккаунт и получает свои оценки. Так же работает и приложение на телефон, — говорит Максим.

Родители школьников также могут просматривать оценки. Пользователи старше 14 лет авторизуются в программе через портал госуслуг.

Ранее NewsVo сообщал, что в работе официальных школьных электронных дневников возникают сбои.

Тэги: школы, электронный дневник, оценки

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