Жителя Белозерска, бегавшего голым по территории лесозавода, оштрафовали на 4 000 рублей

Жителя Белозерска, бегавшего голым по территории лесозавода, оштрафовали за отказ проходить освидетельствование на состоянии опьянения. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.



«В ходе рассмотрения дела установлено, что правонарушитель бегал по территории лесозавода в обнаженном виде, поведение у него было неадекватным, зрачки глаз сужены», — говорится в сообщении.

Когда его задержали полицейские, мужчина отказался от медицинского освидетельствования, что является нарушением ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ (невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).



Суд назначил нарушителю штраф в размере 4 тысяч рублей и обязал пройти диагностику в наркологическом диспансере. За отказ от прохождения диагностики ему может грозить ещё один штраф или административный арест.