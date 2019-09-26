Колокольня Софийского собора в Вологде закрылась на реставрацию

С 26 сентября завершился сезон посещения колокольни вологодского Софийского собора: проводятся внутренние реставрационные работы.

Как ранее сообщал NewsVo, в прошлом году здесь уже выполнялись противоаварийные и наружные ремонтно-реставрационные работы.

В августе этого года прошел электронный аукцион на следующий этап реставрации. Его выиграла петербургская организация «АВК Групп». Финансирует работы областной бюджет.

Новый этап работ планируется провести с сентября по декабрь. Специалисты займутся отделкой интерьеров, реставрацией лестниц и соорудят новую лестницу для экскурсий к конструкциям деревянного блока и часовому механизму.

Как сообщили NewsVo в информационном отделе музея-заповедника, обновленную колокольню откроют к посещению теперь только в начале нового теплого сезона. Софийский собор можно ещё успеть посетить до 30 сентября, с 1 октября он тоже будет закрыт.