Вологжанку, которая забрала у матери в Пскове новорожденную девочку, приговорили к 2 годам колонии

26.09.2019 [Общество]

В Пскове вынесли приговор фигуранткам дела о сделке в отношении новорожденной девочки. Вологжанка, забравшая себе чужого ребенка, ближайшие два года проведет в колонии.

Как ранее сообщал NewsVo, уголовное дело по статье пп. «б», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (совершение иной сделки в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) было возбуждено в отношении 21-летней жительницы Пскова. Следствием и судом было установлено, что в ноябре 2018 года она в родила в медицинском учреждении города Пскова девочку.

- 1 декабря 2018 года псковичка, выписавшись из ГБУЗ Псковской области «Псковский перинатальный центр» с новорожденным ребенком женского пола, безвозмездно передала девочку вологжанке, с которой предварительно договорилась о сделке через переписку в сети интернет, - сообщает СУ СК РФ по Псковской области.

При этом изначально сообщалось, что ребенок был продан, но следователи пришли к выводу, что малышку отдали вологжанке бесплатно. 

По поручению псковских следователей их коллегами из Вологды была задержана 46-летняя «покупательница». Ребенка изъяли и передали в медучреждение.

Суд назначил матери девочки наказание в виде 3 лет лишения свободы,  а ее соучастнице из Вологды – 2 года 4 месяца лишения свободы. Наказание они будут отбывать в исправительной колонии общего режима.

Тэги: дети

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