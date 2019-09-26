Вологжанку приговорили к полутора годам колонии за кражу 47 тысяч рублей с чужой карты

26.09.2019 [Происшествия]

Жительницу Вологды приговорили к реальному лишению свободы за хищение денег с чужой банковской карты.

Как, ранее судимая 38-летняя вологжанка украла карту у своего знакомого, с которым они вместе выпивали. С 30 апреля по 3 мая 2019 года она несколько раз снимала с нее деньги, общая сумма ущерба составила более 47 тысяч рублей.

- С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновной наказание в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - сообщает прокуратура города.

Напомним, что в прошлом году в Вологде вынесли второй приговор в отношении судебного пристава, которая похищала деньги должников. Сначала, в мае 2017 года, женщина была осуждена за 28 хищений – ее приговорили к 4 годам лишения свободы условно. Позже, в феврале 2018 года, вологжанку снова осудили за присвоение более 119 тысяч рублей, взятых у должников. Однако, несмотря на уже имеющуюся судимость, приговор снова был условным. Добавим, что после этого в отношении женщины возбудили еще одно уголовное дело – также за хищение.

 

Тэги: хищение, приговор

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