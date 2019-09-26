В Соколе задержали 19-летнего водителя, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП

В Соколе сотрудники Росгвардии задержали 19-летнего водителя, который сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Молодого человека передали полиции.

23 сентября в районном центре около 12.45 наряду задержания Росгвардии поступила ориентировка на автомобиль «Дэу Нэксия».

«Водитель иномарки сбил человека на одном из пешеходных переходов и скрылся с места происшествия», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Патрульные разыскали автомобиль и потребовали у водителя остановиться. Однако молодой человек за рулем ВАЗа проигнорировал требование, свернул во дворы и попытался скрыться от преследования. Машину блокировали рядом с одним из домов и задержали водителя.

Нарушителем оказался 19-летний местный житель. Он отказался что-либо пояснить сотрудникам Росгвардии, и его передали полиции.

«Как выяснили полицейские, у водителя не имелось удостоверения на право управления транспортным средством», — отмечают в управлении.

Пешеход с травмами лечится амбулаторно.