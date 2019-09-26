На стадион «Витязь» в Вологде привезли искусственное футбольное поле с подогревом

26.09.2019 [Общество]
На стадион «Витязь» в Вологде привезли искусственное футбольное поле с подогревом

Футбольное поле с искусственным покрытием оборудуют на стадионе «Витязь» в Вологде. Сейчас на спортобъект доставили уже все комплектующие: 30 рулонов с резиновым основанием зеленого и белого покрытия, специальный стыковочный состав, амортизирующий наполнитель, комплект труб для подогрева поля.

Укладывать искусственное покрытие начнут сразу же, как только достоят плавательный бассейн. Работы будут проводиться одновременно с комплексной модернизацией инфраструктуры стадиона «Витязь», включающую в себя также строительство трибун на 1500 мест.

«Поставленное искусственное покрытие отвечает современным требованиям. Оно изготовлено в заводских условиях на специализированном оборудовании из сырья, которое не содержит красителей, основанных на тяжелых металлах. Используемое волокно устойчиво к атмосферным воздействиям, таким как ультрафиолетовое излучение, влага, тепло, холод, то есть пригодно к применению в любых климатических зонах Российской Федерации. Работы по укладке искусственного футбольного покрытия будут проведены в соответствии с требованиями Российского футбольного союза», — отметил начальник департамента физической культуры и спорта области Сергей Фокичев.

Как сообщает пресс-служба правительства Вологодской области, сейчас на стадионе «Витязь» натуральное футбольное поле, на нем регулярно проходят соревнования, но сроки их проведения ограничены погодными условиями. Чиновники полагают, что, благодаря новому покрытию, футбольный сезон в регионе можно будет продлить. Комплексная модернизация стадиона позволит в будущем также рассмотреть вопрос о создании в области профессиональной команды по футболу.

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ"

Тэги: стадион Витязь, ремонт
Фото с сайта правительства Вологодской области

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