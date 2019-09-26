В Вологду приедут бизнесмены из Норвегии, Франции, Германии и Финляндии

4-й Международный совет по кооперации пройдет 31 октября в Вологде. Пресс-служба регионального правительства сообщает, что это крупнейшее экономическое событие осени соберёт на своей площадке ведущих экспертов, представителей власти, институтов поддержки бизнеса и общественных организаций из различных регионов.

— Это действительно уникальное и значимое мероприятие для нашего региона. Впервые на площадке Совета будет проходить серия b2b переговоров между компаниями Вологодской области и представителями бизнеса Норвегии, Франции, Германии и Финляндии, — рассказал заместитель губернатора Виталий Тушинов. — На площадке можно будет получить опыт взаимодействия между участниками совета не только в межрегиональном, но, самое главное, в международном масштабе.

Целью совета является создание диалоговой площадки для обсуждения ключевых вопросов, связанных с развитием бизнес-кооперации и поддержкой внешнеэкономической деятельности в регионах. Кроме того, гости познакомятся с экспортным потенциалом предприятий Вологодской области и результатами выхода бизнеса на международный рынок.

В пресс-службе также отмечают, что опыт Вологодской области в проведении подобных мероприятий всё больше транслируется на другие субъекты Российской Федерации.

— Это позволяет региону оставаться уникальным экспертным местом, в котором соберутся лучшие федеральные, региональные эксперты, представители иностранных государств для того, чтобы поделиться мнениями для выработки путей взаимодействия, которые будут отвечать интересам бизнеса, — сообщается в релизе.

Замгубернатора Виталий Тушинов подчеркнул, что приглашает бизнес принять участие в совете.