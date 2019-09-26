Литературный музей Вологды приглашает гостей на программу, посвященную Международному дню музыки

26.09.2019 [Культура]
Литературный музей Вологды приглашает гостей на программу, посвященную Международному дню музыки

Музей «Литература. Искусство. Век XX» в Вологде 28 сентября отметит Международный день музыки тематическими программами «Звуки разные важны» и «Две судьбы: Николай Рубцов, Валерий Гаврилин».

Первая стартует в 13 часов и предназначена для гостей старше шести лет. Участникам программы раскроют тайну рождения звука, они попробуют силы в озвучивании эпизодов, а также изготовят своими руками простейшие музыкальные инструменты. Стоимость участия в программе для детей и взрослых — 60 рублей.  

В пространстве выставки «Музыка — жизнь моя» в 15 часов начнётся мероприятие «Две судьбы» (6+), посвящённое композитору Валерию Гаврилину и поэту Николаю Рубцову.

— В программе — стихотворения и музыкальные номера в исполнении студентов Вологодского областного колледжа искусств, а также рассказ о пути поэта, неосуществленных замыслах композитора, музыкальной и литературной взаимосвязи двух творцов, — сообщает пресс-служба Вологодского музея-заповедника.

Стоимость билета: льготный — 40 рублей, взрослый — 80 рублей. Вопросы о мероприятиях можно задать по  телефону: (8172) 75-55-39.

Тэги: музыка, музеи
Фото пресс-службы Вологодского музея-заповедника

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

«Мы уже плывем»: жители Кузино два часа ждали скорую помощь из Великого Устюга
В Тотьме покончил с собой руководитель отдела вневедомственной охраны Росгвардии
Под Вологдой возобновили поиски пропавшего 27-летнего Данила Репина
Олег Васильев не вошел в состав нового правительства Вологодской области
«Это не „Кросс нации“, это дурдом нации»: жители жалуются на организацию забега в Вологде
В Вологодской области изъяли фальшивую пятирублевую монету
В Вологодской области задержали «вора в законе» и троих его подельников
В Совете Федерации РФ перепутали Вологодскую и Волгоградскую области
Вологодский студент уволился из «Магистрали», когда узнал об их нарушениях на набережной
В ВоГУ опровергли информацию о трудоустройстве экс-замгубернатора Олега Васильева
25.09.2019 [Происшествия]

В Вытегорском районе участковый покровительствовал незаконной добыче песка

1118
0
25.09.2019 [Общество]

Жители Тотьмы теперь будут платить за воду из колонок

897
4
25.09.2019 [Общество]

23% подписчиков губернатора Олега Кувшинникова в Instagram - боты

1210
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Литературный музей Вологды приглашает гостей на программу, посвященную Международному дню музыки
«Вологда-Чеваката» подписала контракт с нападающей Ксенией Шаровой
В Вологодской области узнают отношение школьников и студентов к наркотикам
В Череповце стартовал прием заявок от кандидатов на пост мэра
В Тотемском районе хотят ликвидировать детский санаторий «Зеленый бор»
Вологодский студент уволился из «Магистрали», когда узнал об их нарушениях на набережной
В Вологодской области ООО «Продресурс» поставляло в больницы просроченные продукты
 


23.09.2019 [Общество]

"В Вологодском районе тоже есть свой местный Шиес – это Пасынково": в Вологде прошел эко-митинг

1535
0
25.09.2019 [БлогоVO]

«Какое твое место в Вологде?»

460
0
25.09.2019 [Обзор Прессы]

Череповецкий путешественник объехал 74 города

270
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика