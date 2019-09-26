Литературный музей Вологды приглашает гостей на программу, посвященную Международному дню музыки

Музей «Литература. Искусство. Век XX» в Вологде 28 сентября отметит Международный день музыки тематическими программами «Звуки разные важны» и «Две судьбы: Николай Рубцов, Валерий Гаврилин».

Первая стартует в 13 часов и предназначена для гостей старше шести лет. Участникам программы раскроют тайну рождения звука, они попробуют силы в озвучивании эпизодов, а также изготовят своими руками простейшие музыкальные инструменты. Стоимость участия в программе для детей и взрослых — 60 рублей.

В пространстве выставки «Музыка — жизнь моя» в 15 часов начнётся мероприятие «Две судьбы» (6+), посвящённое композитору Валерию Гаврилину и поэту Николаю Рубцову.

— В программе — стихотворения и музыкальные номера в исполнении студентов Вологодского областного колледжа искусств, а также рассказ о пути поэта, неосуществленных замыслах композитора, музыкальной и литературной взаимосвязи двух творцов, — сообщает пресс-служба Вологодского музея-заповедника.

Стоимость билета: льготный — 40 рублей, взрослый — 80 рублей. Вопросы о мероприятиях можно задать по телефону: (8172) 75-55-39.