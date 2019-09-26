В Вологодской области узнают отношение школьников и студентов к наркотикам

26.09.2019 [Общество]

Об организации и проведении социально-психологического тестирования подростков в Вологодской области говорили на первом региональном родительском собрании. В нем приняли участие руководители сферы образования, здравоохранения, управления по контролю за оборотом наркотиков, сотрудники ГИБДД и представители организаций среднего профессионального образования.

«Традиционно в начале года мы проводим областное родительское собрание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными образованиями области. Тема — безопасность наших детей. Среди рассматриваемых вопросов — наркоситуация в Вологодской области, организация и проведение социльно-психологического тестирования с обучающимися школ, колледжей и вузов, — рассказала заместитель начальника департамента образования области  Любовь Воробьева. — Мы хотим видеть в родителях наших союзников в организации этого процесса. Именно добровольное согласие родителей на участие в тестировании позволит выявить группы риска среди подростков, склонных к социально опасному поведению. И выстроить с ними индивидуальную профилактическую работу как можно раньше».

Кроме того, с родителями школьников обсудили профилактику преступных посягательств в отношении детей, предупреждение преступности несовершеннолетних, ситуацию с детским дорожно-транспортным травматизмом на дорогах Вологодской области.

В режиме видеоконференцсвязи к разговору подключились  родительские комитеты районов области. Родители могли задать свои вопросы спикерам родительского собрания. 

Как ранее сообщал NewsVo, социально-психологическое тестирование проводится на территории Вологодской области с 2015 года. Оно направлено на изучение отношения подростков к проблеме употребления психоактивных веществ, носит строго конфиденциальный характер и проводится на добровольной основе. 

 Общие результаты тестирования будут направлены в управления образования районов и городских округов, в профессиональные образовательные организации с целью информирования руководителей образовательных организаций. Обучающиеся и их родители могут узнать индивидуальные результаты в областной комиссии по социально-психологическому тестированию Вологодского института развития образования, а также в своей образовательной организации у педагога-психолога, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ"

 

 

Тэги: школьники, дети, ВИЧ, наркотики

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