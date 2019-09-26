В Череповце стартовал прием заявок от кандидатов на пост мэра

26 сентября в Череповце стартовал прием заявок на конкурс по замещению должности мэра города. Документы от кандидатов принимаются с 26 сентября по 17 октября, сам конкурс, как следует из постановления гордумы, назначен на 24 октября.

В условиях конкурса говорится, что на пост мэра может претендовать граждане России старше 18 лет, имеющие высшее образование и стаж работы на руководящей должности не менее трех лет. Кроме документов, удостоверяющих личность, специальной анкеты, справки об отсутствии судимости, нужно представить в мэрию программу основных направлений деятельности мэра города и мэрии города в письменном виде (не более 15 листов). Полный список требований опубликован на сайте гордумы Череповца.

Как ранее сообщал NewsVo, 18 сентября депутаты гордумы Череповца приняли отставку мэра Елены Авдеевой. Она покинула пост по собственному желанию, в связи с тем, что губернатор назначил ее сенатором от Вологодской области. Временно обязанности мэра исполняет Дмитрий Лавров, ранее занимавший пост первого заместителя мэра.