В Вологодской области ООО «Продресурс» поставляло в больницы просроченные продукты

Вологодское ООО «Продресурс» уличили в поставке в социальные учреждения региона продуктов с истекшим сроком годности. Нарушения были выявлены в ходе мониторинга работы сертифицирующих специалистов в специальной системе «Меркурий».

— Установлены факты неоднократного оформления уполномоченными лицами ООО «Продресурс» ветеринарных сопроводительных документов на продукцию с истекшим сроком годности, которая поставлялась в социальные учреждения региона, а именно: БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница № 2», БУЗ ВО «Череповецкая детская городская больница», БУЗ ВО «Верховажская центральная районная больница», БУЗ ВО «Вожегодская центральная районная больница», БУЗ ВО «Бабаевская центральная районная больница», БПОУ ВО «Великоустюгский многопрофильный колледж», — сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской областям.

По данным ведомства, сейчас вся информация о нарушениях анализируется и обобщается, затем будет передана в уполномоченные органы. Пока «Продресурсу» на полгода запретили оформлять документы на продукцию через систему.

ООО «Продресурс» зарегистрировано в Вологде в 2017 году, директор Сергей Калашников, учредитель - Дмитрий Шашуков. На сайте rusprofile.ru сообщается, что в фирме работает один сотрудник.

Автоматизированная информационная система «Меркурий» предназначена для электронной сертификации и «обеспечения прослеживаемости поднадзорных государственному ветеринарному надзору грузов», сообщает официальный сайт Россельхознадзора.