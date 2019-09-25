Хоккейная "Северсталь" обыграла рижское "Динамо" со счетом 6:1

25.09.2019 [Общество]

Череповецкая «Северсталь» одержала победу над «Динамо» из Риги в матче Регулярного чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счетом 6:1.

Примечательно, что четыре из шести шайб череповчане забросили, имея численно большинство. Дублем отметился Ансель Галимов, ещё по голу на свой счет записали Адам Лишка, Егор Морозов, Илья Хохлов и Игорь Гераськин.

На данный момент это самая крупная победа череповчан в новом сезоне.

«- Мы сегодня сыграли хорошо, долго работали над большинством, искали нужных людей. Сегодня нас «прорвало» , мы столько забили, сколько в предыдущих матчах не забивали. Дисциплина и игра в большинстве решили сегодня исход. Спасибо болельщикам, что после не очень хорошего результата пришли сегодня.» сказал по послематчевой пресс-конференции главный тренер «Северсталь» Андрей Разин, цитата по сайту severstalclub.ru

После этой победы «Северсталь» покинула последнюю строчку Западной конференции, поднявшись сразу на 10 место. В следующем матче, 26 сентября, «желто-черные» примут «Динамо» из Минска.
 

Тэги: ХК «Северсталь»

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