23% подписчиков губернатора Олега Кувшинникова в Instagram - боты

Примерно 23% подписчиков губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова в соцсети Instagram - боты. Это следует из расчетов, приведенных Центром политической конъюнктуры (ЦПК) в докладе «Мнимая популярность. Анализ активности губернаторов в сети Instagram». Результаты исследования публикует РБК.

В данный момент у аккаунта главы региона в соцсети 18,3 тысячи подписчиков, исходя из расчетов ЦПК, примерно 2 тысячи из них фейковые.

При этом средний процент ботов среди подписчиков российских губернаторов в этой соцсети - 30,4%. Лидером по количеству фейков стал глава Тувы Шолбан Кара-оол (63%). У мэра Москвы Сергея Собянина 53% ботов, у лидера Северной Осетии — Алании Вячеслава Битарова 52%, у главы Кировской области Игоря Васильева - 50%. У главы Новосибирской области, экс-мэра Вологды Андрея Травникова - 17%. Наименьшее количество ботов у губернатора Чукотского автономного округа - 13%.

Боты – пустые аккаунты, созданные с помощью специальных программ в социальных сетях, используются для номинального увеличения количества подписчиков.