23% подписчиков губернатора Олега Кувшинникова в Instagram - боты

25.09.2019 [Общество]
23% подписчиков губернатора Олега Кувшинникова в Instagram - боты

Примерно 23% подписчиков губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова в соцсети Instagram - боты. Это следует из расчетов, приведенных Центром политической конъюнктуры (ЦПК) в докладе «Мнимая популярность. Анализ активности губернаторов в сети Instagram». Результаты исследования публикует РБК.

В данный момент у аккаунта главы региона в соцсети 18,3 тысячи подписчиков, исходя из расчетов ЦПК, примерно 2 тысячи из них фейковые.

При этом средний процент ботов среди подписчиков российских губернаторов в этой соцсети - 30,4%. Лидером по количеству фейков стал глава Тувы Шолбан Кара-оол (63%). У мэра Москвы Сергея Собянина 53% ботов, у лидера  Северной Осетии — Алании Вячеслава Битарова 52%, у главы Кировской области Игоря Васильева - 50%.  У главы Новосибирской области, экс-мэра Вологды Андрея Травникова - 17%. Наименьшее количество ботов у губернатора Чукотского автономного округа - 13%. 

Боты – пустые аккаунты, созданные с помощью специальных программ в социальных сетях, используются для номинального увеличения количества подписчиков.

Тэги: соцсети, губернатор
Фото: скриншот страницы Олега Кувшинникова в Instagram

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