Житель Бабаевского района до смерти избил пенсионера-собутыльника

В Бабаевском районе по подозрению в причинении смертельных травм 62-летнему местному жителю задержан 35-летний мужчина.

22 сентября родственники обнаружили пенсионера погибшим в его собственной квартире в селе Борисово-Судское. На теле не было видимых признаков насильственной смерти. Медицинская экспертиза показала, что причиной смерти стали внутренние повреждения.

По подозрению, в нанесении смертельных травм погибшему был задержан его 35-летний знакомый. По версии следствия, 20 сентября в квартире пенсионера собрались мужчины, которые распивали спиртное.

«В ходе произошедшего конфликта подозреваемый нанес пенсионеру множественные удары руками и ногами по телу, причинив ему телесные повреждения, от которых последний скончался», - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному. Расследование уголовного дела продолжается.

