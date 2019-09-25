Житель Бабаевского района до смерти избил пенсионера-собутыльника

25.09.2019 [Происшествия]

В Бабаевском районе по подозрению в причинении смертельных травм 62-летнему местному жителю задержан 35-летний мужчина.
22 сентября родственники обнаружили пенсионера погибшим в его собственной квартире в селе Борисово-Судское. На теле не было видимых признаков насильственной смерти. Медицинская экспертиза показала, что причиной смерти стали внутренние повреждения.
По подозрению, в нанесении смертельных травм погибшему был задержан его 35-летний знакомый. По версии следствия, 20 сентября в квартире пенсионера собрались мужчины, которые распивали спиртное.

«В ходе произошедшего конфликта подозреваемый нанес пенсионеру множественные удары руками и ногами по телу, причинив ему телесные повреждения, от которых последний скончался», - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному. Расследование уголовного дела продолжается.
 

Тэги: гибель человека, пьянка

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