В Ярославле депутат-единоросс предложил школам для заработка сдавать в аренду спортзалы

В Ярославле обсуждают предложение депутата гордумы от "Единой России" и по совместительству советника мэра Алексея Таганова. Он предложил школам зарабатывать самостоятельно, чтобы обеспечить себя финансами, в том числе на текущие нужды.

Скриншот с сайта er.ru

Как сообщает портал 76.ru, коммерциализацию образования Алексей Таганов продвигал на рабочей группе, где обсуждали развитие образования в Ярославле на ближайшие пять лет.

- Идея не нова, я её давно высказываю на комиссиях муниципалитета. Началось всё с обсуждения детских летних лагерей. У нас два месяца образовательные учреждения просто простаивают. Зачастую там, где отдыхают дети, не всегда есть лицензии и гарантия безопасности. А мы можем гарантировать это, квалификацию педагогов. Если школы заработают и потратят это на материально-техническое обеспечение и на те же ремонты по предписаниям, что в этом плохого? — сказал Алексей Таганов. — Или же мы тренеру отдаём зал в аренду за то, что он помоет пол в лучшем случае. А он при этом отвёл секцию и получил заработную плату. Она не в школу идёт, понимаете? Зачем нам кому-то сдавать, если мы сами можем отбивать.

Идея вызвала немало возражений среди собравшихся:

- Не потерять бы образовательный процесс! Учитель не должен зарабатывать, — высказался один из руководителей образовательных учреждений. - Стратегическая ошибка в том, что эти крохи ничего не изменят. Мы просто перекладываем ответственность, — считает Нариман Дженишаев, председатель городского комитета профсоюза работников народного образования и науки.

Отметим, что во многих школах Вологды спортзалов не хватает даже для обеспечения нужд самих учреждений: зачастую в одном зале приходится проводить уроки одновременно у двух классов. В лицее № 32, например, на прошлой неделе, несмотря на холодную погоду, уроки физкультуры у 10 классов проходили на улице (спортзал в это время был занят другими классами).