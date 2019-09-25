В Тотемском районе из дома украли три окна, дверь и электроприборы

В Тотемском районе полицейские раскрыли кражу имущества из жилого дома. В совершении преступления подозревается 19-летний молодой человек.



В дежурную часть обратилась жительница села Текстильщики. Женщина рассказала, что из её дома пропали три окна, дверь и электрооборудование. Ущерб составил порядка 25 тысяч рублей.

В пресс-службе областного УМВД уточнили, что дверь и окна не были установлены и хранились отдельно.



На месте происшествия полицейские выяснили, что вор проник в дом, вскрыв окно хозпостройки. По следам, оставленным на месте преступления, удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 19-летний местный житель.

«Он ранее попадал в поле зрения полиции, имел судимость и неоднократно привлекался к административной ответственности», - сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Оперативникам удалось найти дверь и вернуть её владелице. Остальное похищенное имущество подозреваемый успел продать. Возбуждено уголовное дело, молодой человек арестован, его проверяют на причастность к другим преступлениям. Тотьмичу грозит наказание до 6 лет лишения свободы.