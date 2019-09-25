Жители Тотьмы теперь будут платить за воду из колонок

В Тотьме установят четыре новые водоразборные колонки: они электронные и управляются с помощью специальных смарт-карт. В «Водоканале» говорят, что это поможет предприятию избавиться от убытков.

По данным сайта администрации района, нововведение коснётся четырёх колонок: в деревне Галицкая, в Тотьме — у дома № 6 на улице Заречная и на улице Загородная, а также в поселке Усть-Еденьга. По данным муниципального предприятия, именно на них наблюдается самый большой уровень несанкционированного потребления воды — исчисляется тоннами, но без соответствующей оплаты.

— Неучтённый отбор воды населением через водоразборные колонки на территории района происходит на протяжении длительного периода, — пояснил директор МУП «Водоканал» Александр Мишуринский. — Это приводит к росту затрат на содержание и ремонт самих колонок, увеличению потребляемой электроэнергии, необоснованному расходу водных ресурсов. Установка автоматизированных водоразборных колонок позволит упорядочить водопотребление, уменьшить затраты электроэнергии, снизить уровень потерь воды. При установке водоразборных колонок неучтённые расходы воды и потери в сетях снизятся на 75%, что позволит предприятию уйти от убытков от несанкционированного разбора воды.

Воспользоваться колонками жители смогут, приложив специальную смарт-карту, которую выдают в МУП «Водоканал» после предъявления паспорта. Чиновники отмечают, что карта выдается при отсутствии задолженности за водоснабжение.

Ранее NewsVo сообщал, что электронную водоразборную колонку установили летом 2018 года в Соколе.