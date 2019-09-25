В администрации Вологды купили два автомобиля и делают крыльцо с подогревом

В администрацию Вологды в сентябре купили еще два легковых автомобиля. За две «Skoda Rapid» с подогревом передних сидений из бюджета выделили 1 645 995 рублей. Технические характеристики приобретенных машин соответствуют модели Skoda Rapid Ambition.

Подогрев также понадобился крыльцу здания горадминистрации на улице Марии Ульяновой, 4. Из городского бюджета потратят почти 130 тысяч рублей, чтобы обновить крыльцо и встроить в него систему электрического отопления. Информация о заключенном контракте появилась на сайте госзакупок 16 сентября, работы нужно выполнить в течение 15 дней с момента подписания документа.

Как выяснил NewsVo, это не первый ремонт в зданиях администрации Вологды в этом году. Так, весной был заключен контракт на ремонт одного из кабинетов на улице Козленской, 6. Там, в частности, находятся гордума и некоторые департаменты администрации Вологды. На работы было выделено 89 246 рублей.

Позднее, 17 июля, чиновники провели аукцион на ремонт запасного выхода в здании на Ленина, 2 (департаменты градостроительства и имущественных отношений). Стоимость работ - 109 641 рублей. В конце августа прошел аукцион на выполнение работ по ремонту герметизации швов кровли в этом же здании, а также герметизации швов мансардных окон в здании на улице Марии Ульяновой, 6а (департамент городского хозяйства). Цена контракта – около 69 тысяч рублей.

Все это время в областной столице ждут реставрации муниципальные деревянные памятники архитектуры, но их чаще сжигают. Впрочем, о некоторых объектах культурного наследия городские власти помнят – тех зданиях, которые являются административными. Так, 157 тысяч рублей выделят на разработку научно-проектной документации на противоаварийные реставрационные работы на крыше и кровле кирпичного дома на улице Марии Ульяновой, 15. Это дом купца Николая Гусева, построенный в 19 веке. В 2015 году в администрации города сообщали, что туда переехал отдел субсидий.