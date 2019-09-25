Вологодская деревня Большой Смердяч участвует в конкурсе населенных пунктов с самыми смешными названиями

Деревня Большой Смердяч в Кадуйском районе снова претендует на звание населенного пункта с самым смешным названием в России. Конкурс проводит сервис tutu.ru вместе с клубом «Моя планета».

— Каких-либо исторических данных нет, однако администрация села обещает приехавшим в гости много клумб с цветами, а вовсе не то, что в названии села, — говорится в описании деревни на сайте конкурса.

Кроме кадуйской деревни, в четвертом раунде конкурса также принимают участие Будущее (Тверская область), Выдропужск (Тверская область), Адищево (Костромская область), Блинные кучи (Смоленская область), Горе-Грязь (Ярославская область), Бухалово (Ярославская область), Раздирашки (Ивановская область), Марс (Московская область), Орешки (Московская область).

Голосование проходит в специальной группе в соцсети до 28 сентября. На момент публикации новости Большой Смердяч на втором месте по количеству голосов, лидирует Бухалово.

Ранее NewsVo cообщал, что в прошлом году деревня Большой Смердяч заняла в этом конкурсе 4 место.