Опровержение

«18.06.2019 на сайте newsvo.ru была размещена недостоверная информация в отношении ООО «Магистраль» которая содержала сведения:

«Работы на набережной опять начались? Но вместо того, чтобы срезать незаконный ростверк (бетонную отмостку выше проекта) «ханурики» от Магистрали делают к ней деревянную опалубку для камней и бетона.

Как видно на видео, рабочий берет грунт с гравием и лопатой вываливает его в реку. Вдоль берега создано несколько «островов» берегового грунта. Кто это будет чистить, простите? И сколько ещё нашей неторопливой реке понадобится времени, чтобы искусственные наносы нейтрализовать? Там уже тянет болотным запахом (.

Росприроднадзор заверял, что Магистраль предупреждена. Не оштрафовали, не заставили прекратить работы, а так «указали на недопустимость». Магистрали это не указ, но мы опять напишем.

Кстати, как только мы спустились к реке, чтобы спросить рабочих, они тут же ретировались»