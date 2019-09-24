Опровержение

24.09.2019 [Общество]

«18.06.2019 на сайте newsvo.ru была размещена недостоверная информация в отношении ООО «Магистраль» которая содержала сведения:

«Работы на набережной опять начались? Но вместо того, чтобы срезать незаконный ростверк (бетонную отмостку выше проекта) «ханурики» от Магистрали делают к ней деревянную опалубку для камней и бетона.

Как видно на видео, рабочий берет грунт с гравием и лопатой вываливает его в реку. Вдоль берега создано несколько «островов» берегового грунта. Кто это будет чистить, простите? И сколько ещё нашей неторопливой реке понадобится времени, чтобы искусственные наносы нейтрализовать? Там уже тянет болотным запахом (.

Росприроднадзор заверял, что Магистраль предупреждена. Не оштрафовали, не заставили прекратить работы, а так «указали на недопустимость». Магистрали это не указ, но мы опять напишем.

Кстати, как только мы спустились к реке, чтобы спросить рабочих, они тут же ретировались»

Указанные сведения являются недостоверными и были опубликованы без соответствующей проверки изложенных фактов и полученной информации».

Директор ООО "Магистраль" Павел Волков.

От редакции NewsVo: Речь идет о посте сообщества "Настоящая Вологда" в рубрике БлогоVo. Отметим, что Павел Волков не предоставил доказательств того, что сведения в нем являются недостоверными.

Тэги: набережная, ООО Магистраль
Сюжет: Благоустройство набережной в Вологде

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